Mercato - PSG : Neymar, Jesé... Cette énorme révélation sur le transfert avorté de Griezmann !

Publié le 9 mars 2021 à 9h15 par A.M.

Avant son explosion aux yeux du grand public durant l'Euro 2016, Antoine Griezmann aurait pu s'engager avec le PSG. Olivier Létang rêvait de l'association à Edinson Cavani.

A l'approche de l'été 2016, le PSG se prépare à un premier tournant majeur dans l'ère QSI. En plus du départ de Laurent Blanc, remplacé par Unai Emery, le club de la capitale doit impérativement dénicher un successeur à Zlatan Ibrahimovic. Pas une mince affaire. Un an plus tard, le PSG frappera très fort en enrôlant Neymar et Kylian Mbappé coup sur coup, mais avant cela, c'est une autre star qui aurait pu débarquer puisqu'un certain Antoine Griezmann était très apprécié du côté parisiens.

Le Qatar pas très chaud pour Griezmann ?