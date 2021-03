Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est en grand danger pour ce joli coup en Ligue 1 !

Publié le 9 mars 2021 à 21h15 par A.M.

Suivi par le PSG, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, Romain Faivre intéresse de nombreux clubs en Europe.

Auteur d'une grande saison avec Brest, Romain Faivre est l'une des révélations de la saison en Ligue 1. Conscient de l'intérêt que suscite l'international espoirs, Grégory Lorenzi s'attend à du mouvement cet été. « On sait qu’en raison de ses performances, ce sera un garçon sollicité. Et on sait très bien qu’à partir d’un certain niveau de sollicitations, on ne sera pas capable de le retenir. Quel prix ? C’est prématuré. Je n’ai pas défini de prix, poursuit le dirigeant. Mais on a vendu Ibra (Diallo) 15M€ (à Southampton). Et les joueurs offensifs valent forcément plus… », confiait le directeur sportif de Brest dans les colonnes de L'Equipe .

Faivre affole le marché !