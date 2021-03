Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'OL tente de plomber la succession de Mandanda !

Publié le 10 mars 2021 à 0h30 par A.M.

Bien décidé à recruter un gardien de but cet été, l'OM s'intéresserait à Ersin Destanoğlu. Mais l'OL serait également dans le coup.

Cet été, l'une des priorités de Pablo Longoria sera de trouver un nouveau portier pour l'OM. Et pour cause, le nouveau président du club phocéen ne semble pas compter sur Steve Mandanda, qui a pourtant prolonger son contrat jusqu'en 2024 l'été dernier, tandis que Yohann Pelé, dont bail arrive à échéance, ne sera pas non plus conservé. Dans cette optique, l'OM s'intéresserait au jeune portier du Besiktas, Ersin Destanoğlu (20 ans).

L'OL également dans le coup pour Ersin Destanoğlu?