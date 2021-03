Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà prévenu pour sa nouvelle piste défensive ?

Publié le 10 mars 2021 à 0h15 par A.C.

Leonardo aurait trouvé une nouvelle cible en Serie A, pour renforcer la défense du Paris Saint-Germain.

Le visage du Paris Saint-Germain pourrait beaucoup changer la saison prochaine. Leonardo a en effet des gros chantiers et cela semble notamment être le cas de la défense. La volonté du directeur sportif du PSG semble être celle de recruter un défenseur central de haut niveau, pouvant concurrence Marquinhos. Et il pourrait une nouvelle fois trouver son bonheur en Serie A ! Leonardo aurait en effet coché le nom de Gianluca Mancini, défenseur central de l’AS Roma et de la sélection italienne. Mais il ne serait pas seul sur le coup, puisque Chelsea ou encore la Juventus suivraient le joueur de 24 ans.

Mancini, l’un des leaders de la Roma de demain