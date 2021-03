Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet, Mandanda... Longoria sort enfin du silence !

Publié le 9 mars 2021 à 16h15 par A.D. mis à jour le 9 mars 2021 à 16h17

Vieillissants, Dimitri Payet et Steve Mandanda seraient dans le collimateur de Pablo Longoria et pourraient faire leur valises dans un avenir proche. Interrogé sur le sujet, le nouveau président de l'OM a lâché ses vérités sur l'avenir de ses deux cadres.

Alors qu'ils semblent avoir perdu de leur superbe cette saison, Dimitri Payet et Steve Mandanda pourraient être sacrifiés par Pablo Longoria dans un futur proche. Comme l'a indiqué L'Equipe ce dimanche, le nouveau président de l'OM ne voudrait pas miser sur Dimitri Payet et Steve Mandanda, qui ont respectivement 33 ans et 35 ans, pour l'avenir du club phocéen. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Pablo Longoria a été interrogé sur le sujet et il s'est montré plutôt rassurant quant à l'avenir de Dimitri Payet et de Steve Mandanda.

«Mandanda et Payet rentrent dans le projet»