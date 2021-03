Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria, Eyraud... L'avenir de Payet semble déjà scellé

Publié le 7 mars 2021 à 17h30 par Bernard Colas mis à jour le 7 mars 2021 à 17h32

Sous le feu des critiques cette saison, Dimitri Payet se retrouve dans le collimateur de Pablo Longoria. Le nouveau président de l’OM n’exclut aucune option pour l’avenir du milieu de terrain, mais ce dernier semble déterminé à finir sa carrière dans la cité phocéenne, au grand dam du successeur de Jacques-Henri Eyraud…

Affublé de l’étiquette « Marseillais à vie » lors de l’annonce de sa dernière prolongation, Dimitri Payet semblait destiné à vivre une fin de carrière paisible du côté de l’OM. Entre-temps, une crise profonde a frappé le club phocéen, chamboulant ainsi la vie de chaque acteur. Jacques-Henri Eyraud a quitté la présidence il y a quelques jours pour laisser place à Pablo Longoria, alors directeur du football, tandis qu’André Villas-Boas a annoncé son départ au début du mois de février. Thierry Aldebert, directeur adjoint et responsable de l’exploitation du stade, et accessoirement proche d’Eyraud, aurait également été mis à pied par l’OM, et l’avenir d’Hugues Ouvrard, directeur général nommé par l’ancien président, apparait aujourd’hui très incertain. Jorge Sampaoli est désormais attendu ce lundi pour diriger son premier entraînement avec sa nouvelle équipe, et tenter tant bien que mal de sauver les meubles. Après les changements dans l’organigramme, c’est désormais l’effectif de l’Olympique de Marseille qui devrait subir un gros lifting lors du prochain mercato estival. 11 joueurs arrivent au bout de leur contrat ou de leur prêt à l’issue de la saison, obligeant Pablo Longoria, destiné à rester à la tête du sportif à l’OM malgré sa promotion selon La Provence , à se pencher sérieusement sur le nouveau visage du club lors du prochain exercice. Mais l’Espagnol ne compte pas s’arrêter là, et pourrait également s’attaquer à deux dossiers épineux : Mandanda et Payet.

Payet dans le collimateur de Longoria

Comme le révèle L’Equipe ce dimanche, Pablo Longoria n’entrevoit pas l’avenir de l’OM avec Steve Mandanda (35 ans) et Dimitri Payet (33 ans), deux joueurs sous contrat jusqu’en juin 2024. La prolongation du milieu français avait énormément fait parler puisque celle-ci est intervenue en pleine crise du Covid-19, durant laquelle le joueur s’était fait remarquer en affichant sa volonté de conserver son salaire en l'état malgré le contexte. « Ma position était claire et nette. Le joueur que je suis est aussi père de famille. Comme toute personne, j'ai des crédits importants à honorer, des engagements à tenir » , s’était-il justifié en mai 2020 dans le Journal de l’île de la Réunion. Quelques semaines plus tard, le 27 juin, l’OM annonçait alors la prolongation de Dimitri Payet, s’affichant avec un maillot « Marseillais à vie ». Le contrat de l’international français court en réalité jusqu’en juin 2024, date à laquelle il sera âgé de 37 ans, et a permis au club de finalement revoir à la baisse les émoluments de son joueur à hauteur de 40% en moyenne sur les deux premières années. Une décision critiquée à l’époque, puisque certains estimaient que Dimitri Payet parviendrait à terme à toucher une somme équivalente à sa rémunération passée, et ses prestations irrégulières durant cette pénible saison n’ont rien arrangé. Encore aujourd’hui, Jacques-Henri Eyraud se félicite malgré tout d’avoir mis au point cette opération avec l’ancien capitaine de l’OM, qui a laissé le brassard à Steve Mandanda : « Ça n’existe pas dans le foot, à ces niveaux-là. Il a effectivement bénéficié d’une prolongation de contrat, mais il a laissé de l’argent sur la table. Environ un million d’euros. Quant au salaire qu’il va toucher au cours des deux dernières années de sa prolongation, il est largement dépendant de ses titularisations en match. Mais tout ça ne veut pas dire qu’il possède un totem d’immunité , se défend l’ancien président de l’OM dans le dernier numéro de So Foot . Dimitri a un devoir d’exemplarité qui est extrêmement fort et qui est d’autant plus grand qu’il a envie de s’impliquer quand sa carrière de joueur sera derrière lui, comme éducateur ou dirigeant sportif. » En effet, en plus de sa prolongation, Dimitri Payet s’est assuré une reconversion au sein de l’écurie marseillaise, vue d’un bon oeil par Eyraud, moins par Longoria.

Les plans du nouveau président voués à l’échec ?