Mercato - OM : Eyraud, révolution… Les explications de Frank McCourt !

Publié le 7 mars 2021 à 12h30 par T.M.

Il y a maintenant un peu plus d’une semaine, Frank McCourt a totalement changé le visage de l’OM. Alors que les choses allaient de plus en plus mal sur la Canebière, l’Américain a décidé d’entamer un nouveau chapitre. Une révolution évoquée ce dimanche par McCourt.

Depuis 2016, Frank McCourt est à la tête de l’OM. En rachetant le club phocéen à Margarita Louis-Dreyfus, l’Américain avait de grandes ambitions, mais aujourd’hui, les résultats ne sont pas à la hauteur. D’ailleurs, les choses ont tourné au vinaigre sur la Canebière. La tension est notamment monté entre les supporters et Jacques-Henri Eyraud, qui n’était plus en odeur de sainteté à Marseille. Mais ce n’était pas le seul conflit qui a éclaté à l’OM puisque début février, la guerre a également éclaté entre André Villas-Boas et Pablo Longoria. De quoi conduire le club phocéen à mettre à pied le Portugais et à le remplacer par Jorge Sampaoli. L’arrivée de l’entraîneur argentin a ainsi été annoncée il y a maintenant une semaine, de même qu’une grande révolution. En effet, Eyraud a quitté ses fonctions de président et c’est Pablo Longoria, précédemment « Head of Football », qui s’est vu confier les clés de l’OM.

« Je ressentais qu’il fallait calmer les choses »

Pour repartir sur de bonnes bases et permettre à l’OM d’enfin atteindre les objectifs fixés, Frank McCourt a donc effectué une énorme révolution. « Sacrifier Eyraud était la solution ? Je ne vois pas ça comme ça. C’était important de faire un changement. Je en parle pas de sacrifice mais c’était la bonne décision au bon moment », a ainsi fait savoir McCourt dans un entretien accordé à Téléfoot . Et pour apaiser un peu plus les tensions, notamment avec les supporters de l’OM, l’Américain a même fait le déplacement à Marseille, où il se rend très peu, durant cette semaine. Un voyage très important comme l’a fait savoir Frank McCourt dans la suite de son intervention pour l’émission de TF1 : « C’était un voyage important. Je voulais calmer les choses et reconnecter toutes les composantes. Je me suis dit qu’il fallait que je vienne plus souvent. Oui, je ressentais qu’il fallait calmer les choses. L’OM est le centre de la vie à Marseille. Et je voulais venir réparer les choses et débuter un nouveau chapitre ».

« L’argent ne fait pas tout »