Mercato - Barcelone : Pep Guardiola fait durer le suspense dans le feuilleton Agüero !

Publié le 10 mars 2021 à 12h30 par Th.B.

Bien que les intérêts se multiplient pour Sergio Agüero, en attestent les présences du PSG et du FC Barcelone, Pep Guardiola a clairement fait savoir que la prolongation de l’Argentin n’était pas une priorité de Manchester City à l’instant T.

Et si le nouvel attaquant du FC Barcelone se nommait Sergio Agüero ? Orphelin d’un buteur de renommée mondiale depuis que l’ancienne direction a poussé Luis Suarez dans les bras de l’Atletico de Madrid, le groupe entraîné par Ronald Koeman devrait accueillir un nouvel attaquant lors du mercato estival. Les noms d’Erling Braut Haaland, de Kylian Mbappé ou encore d’Alexander Isak sont liés au FC Barcelone. Cependant, ce serait bien celui d’Agüero qui prendrait le plus d’importance en interne. D’ailleurs, Eurosport UK a confirmé mardi que la priorité de Joan Laporta était le recrutement d’un avant-centre et qu’Agüero serait une véritable option prise en considération au sein de l’administration Laporta. Et contrairement aux trois autres mentionnés ci-dessus, El Kun devrait avoir le mérite d’être libre de tout contrat s’il ne prolongeait pas d’ici le mois de juin. Et les discussions pour un nouveau contrat n’est pas programmé dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines à en croire Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City.

Pep Guardiola reporte les discussions avec le clan Agüero !

De passage en conférence de presse mardi dans le cadre de la rencontre opposant Manchester City à Southampton ce mercredi, Pep Guardiola a été interrogé sur le cas Agüero qui fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Et l’entraîneur a botté en touche en laissant le soin à ses dirigeants de s’en occuper. « Je pense que le club va parler à son agent et connaître la situation et nous allons discuter à la fin de la saison. C'est la même chose avec Fernandinho. Je ne sais pas ce qui va se passer parce que dans mon esprit maintenant, ce qui va se passer la saison prochaine est loin ». a assuré Guardiola avant de révéler les raisons pour lesquelles il ne se penche pas immédiatement sur les dossiers Agüero et Fernandinho, tous deux contractuellement liés à City jusqu’en juin. Une réflexion sera menée par l’entraîneur des Skyblues au cours de la trêve internationale programmée pour la fin du mois de mars. « Je ne veux pas être distrait parce que si je suis distrait, les joueurs vont le voir et je dois être incroyablement concentré. Peut-être qu'au début de la trêve internationale, j'aurai plus de temps, j'y réfléchirai ».

