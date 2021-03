Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta prépare son grand ménage !

Publié le 10 mars 2021 à 0h00 par A.D.

Fortement touché par la crise liée au coronavirus, Joan Laporta chercherait à tout prix un moyen d'équilibrer ses comptes et d'investir pour recruter. Pour se faire, le nouveau président du Barça envisagerait de sacrifier plusieurs joueurs, dont Samuel Umtiti, Junior Firpo et Martin Braithwaite.

Depuis l'arrivée du coronavirus et de la crise qu'il a engendré, le FC Barcelone a la tête sous l'eau. En grosse difficulté sur le plan financier, le club catalan serait en quête active de solutions pour voir le bout du tunnel. Pour renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale, Joan Laporta aurait déjà une idée bien précise en tête. En effet, le nouveau président compterait se débarrasser de plusieurs éléments de l'effectif de Ronald Koeman.

Samuel Umtiti, Junior Firpo et Martin Braithwaite sur la sellette ?

D'après les indiscrétions de Francesc Aguilar, divulguées sur son compte Twitter , Joan Laporta aurait décidé de se focaliser sur deux pistes pour le prochain mercato : Sergio Agüero et Eric Garcia. Engagés jusqu'au 30 juin avec Manchester City, les deux hommes peuvent être recruté pour 0€ l'été prochain. Pour pouvoir recruter davantage de joueurs et alléger la masse salariale du FC Barcelone, Joan Laporta compterait réaliser un gros ménage dans l'effectif de Ronald Koeman. Dans cette optique, le nouveau président du Barça pourrait pousser vers la sortie des joueurs tels que Samuel Umtiti, Junior Firpo et Martin Braithwaite selon le journaliste de Mundo Deportivo . Reste à savoir si Joan Laporta trouvera preneur pour ses indésirables.