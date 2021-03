Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce qui ressort des propos de Laporta sur Messi…

Publié le 9 mars 2021 à 22h15 par A.C.

Le nouveau président du Barça Joan Laporta s’est exprimé sur le dossier Messi. Décryptage.

Après son élection à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta s’est exprimé sur son dossier prioritaire, la prolongation de contrat de Lionel Messi, libre en juin et convoité par le PSG : « Leo aime le Barca. Le meilleur joueur du monde aime le Barca et j'espère que c'est un signe qu'il restera à Barcelone, ce que nous voulons tous. (…) Messi m'a félicité hier, bientôt nous aurons une conversation tranquille et nous déciderons de son avenir et de celui du club ». Quelques minutes plus tard, Laporta a affirmé au micro de la RAC 1 : « Demain, Après avoir salué les personnes qui ont travaillé pour cette élection, j'appellerai Messi. Vais-je le convaincre ? Cela dépendra de lui, je ferai ce que je peux en prenant en compte les difficultés économiques du club ».

Laporta a bien conscience de la difficulté de la tâche…

Que faut-il en penser ? Un fait ressort très clairement des mots du nouveau président du Barça : il tient à s’entourer d’un maximum de prudence, ce qui témoigne du fait que Laporta est très conscient de la difficulté de la tâche, compte tenu de la situation financière du club catalan. Autant d’éléments qui confirment que la prolongation de Messi est encore loin d’être actée.