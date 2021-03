Mercato - Barcelone : Alaba, Agüero… Laporta pose déjà les bases du mercato du Barça !

Foot - Mercato - Barcelone

Publié le 9 mars 2021 à 14h30 par Th.B.

Joan Laporta a été élu président du FC Barcelone par les socios du club culé et semble avoir une priorité sur le marché : recruter un attaquant de pointe. À ce jour, le nom de Sergio Agüero dépasserait celui de David Alaba dans la hiérarchie. Cependant, tout ne serait pas encore joué dans le dossier Agüero. Explications.

Avec le retour à la présidence de Joan Laporta, le FC Barcelone semblerait pouvoir rêver plus grand sur le marché des transferts. En effet, Eurosport UK a confirmé ce qu’il se dit dans la presse ces derniers temps, à savoir trouver de nouveaux moyens d’augmenter leurs revenus financiers via des contrats de sponsoring, marketing et même en Esports. De quoi donner espoir aux socios du FC Barcelone de voir quelques changements être opérés à l’effectif entraîné par Ronald Koeman et surtout, de témoigner de la prolongation de contrat de Lionel Messi. Le10sport.com vous révélait le 9 février dernier, qu’en cas d’élection de Joan Laporta aux présidentielles, le capitaine du FC Barcelone se rapprocherait concrètement d’une prolongation alors que la tendance est à un départ libre de tout contrat en fin de saison au PSG ou à Manchester City. Nommé président dimanche soir, Laporta aurait déjà posé les bases au niveau des prolongations. Hormis Messi, Ousmane Dembélé pourrait disposer d’une proposition prochainement et il en serait de même pour le jeune milieu de terrain issu de La Masia , Ilaix Moriba. En ce qui concerne le mercato, Joan Laporta aurait dressé ses priorités.

Des contacts avec le clan David Alaba…

À la mi-février, David Alaba a profité d’une conférence de presse afin de publiquement annoncer son départ du Bayern Munich en fin de saison, moment où son contrat avec le club bavarois sera arrivé à expiration. Ce mardi, Mundo Deportivo a affirmé que Joan Laporta était bel et bien ouvert à l’idée d’accueillir Alaba gratuitement au FC Barcelone cet été. Disposant de belles relations avec l’agent du joueur, Pini Zahavi, le nouveau président du Barça se serait entretenu avec lui la semaine dernière en se quittant sur un pacte oral que de véritables discussions auraient lieu en cas d’élection de Laporta aux présidentielles. Ce qui est chose faite. Ce mardi, Eurosport UK assure que David Alaba figure dans les petits papiers de la nouvelle administration du FC Barcelone, mais que ce dossier ne serait pas tout en haut de la pile des priorités du Barça .

…mais la priorité se nommerait Sergio Agüero