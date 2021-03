Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta aurait demandé un premier effort à Messi !

Publié le 9 mars 2021 à 20h00 par La rédaction

L’avenir de Lionel Messi est toujours incertain au sein du FC Barcelone. Néanmoins, le nouveau président du club catalan, Joan Laporta, se serait déjà entretenu avec la Pulga pour discuter d’un nouveau contrat.

La situation de Lionel Messi interpelle toujours en Europe. En fin de contrat cet été, la Pulga n’a toujours pas donné une réponse pour prolonger avec le FC Barcelone. Forcément, les grandes écuries suivent le dossier de près, notamment le PSG et Manchester City. Pourtant, le club catalan ne lâche rien et tenterait toujours de négocier avec l’Argentin. Joan Laporta a déjà eu une discussion avec Messi afin de trouver un terrain d’entente. Mais le nouveau président du FC Barcelone voudrait bien arriver à trouver une solution autour du salaire du joueur.

« Laporta s'est entretenu avec Messi pour suggérer que son salaire doit être baissé »