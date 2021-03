Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une condition est fixée pour Sergio Agüero !

Publié le 9 mars 2021 à 17h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé sur les traces de Sergio Aguero, l’international argentin devra consentir un effort salarial s’il souhaite rejoindre le club catalan.

Depuis l’été dernier, le FC Barcelone n’a plus de véritable numéro 9 titulaire et ne compte que sur Martin Braithwaite comme attaquant axial de métier. En effet, le Barça s’est séparé de Luis Suarez au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts. Et tandis que l’Uruguayen a pris la direction de l’Atlético de Madrid, le club catalan n’est pas parvenu à enrôler un joueur à même de lui succéder et devra donc s’y employer au cours du prochain mercato estival. Dans cette optique, le FC Barcelone serait prêt à jeter son dévolu sur Sergio Aguero, dont le contrat à Manchester City prendra fin le 30 juin prochain. Cependant, en dépit du fait qu’il pourrait être recruté sans avoir à débourser d’indemnité de transfert, l’international argentin devra revoir à la baisse ses ambitions salariales s’il entend rallier la Catalogne.

Sergio Aguero serait prêt à baisser son salaire mais demanderait une compensation