Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi aurait carte blanche pour son avenir…

Publié le 10 mars 2021 à 11h15 par Th.B.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi sera alors dans la possibilité de gratuitement signer au PSG. Chose que Joan Laporta ne compterait pas témoigner. Pour ce faire, le nouveau président du FC Barcelone donnerait carte blanche à Messi pour sa prolongation. Explications.

À l’instar de Xavi Hernandez et d’Andrés Iniesta, respectivement partis à Al-Sadd et au Vissel Kobe, le FC Barcelone refuserait de voir Lionel Messi prendre la direction d’un autre cador européen et de ce fait, devenir une menace pour le Barça . Pour ce faire, le plan de Joan Laporta serait de proposer un contrat d’un an à Lionel Messi à des conditions réduites avec un salaire compris entre 20 et 25M€ nets à l’année. C’est du moins l’information divulguée par Ian McGarry ces dernières heures. Le plan serait de tout faire pour éviter que Lionel Messi ne rejoigne le PSG ou encore Manchester City, deux clubs intéressés par le profil du sextuple Ballon d’or, qui sera libre de tout contrat cet été si la situation restait inchangée. Et le Barça aurait tout prévu.

MLS, montage financier… Le Barça mettrait Messi dans les meilleures conditions