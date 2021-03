Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça tente un coup de poker pour Lionel Messi !

Publié le 10 mars 2021 à 10h15 par Th.B.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta rêverait de pouvoir mettre des bâtons dans les roues au PSG en prolongeant son contrat. Et il aurait déjà prévu sa proposition.

« Paris a manqué de respect au Barça en parlant publiquement de Messi. Un joueur peut publiquement souhaiter la venue du meilleur joueur de l'histoire. Un club, non. Leonardo s'est trompé et je pense qu'il le sait. C'est un homme de football. Je suis sûr que le PSG a bien compris le message » . Voici le message que Joan Laporta lâchait dans la foulée de sa victoire aux élections présidentielles dimanche soir. Le nouvel homme fort du FC Barcelone n’a visiblement pas apprécié les multiples appels du pied du PSG, via ses joueurs et son directeur sportif Leonardo. Afin de ne pas témoigner du départ de Lionel Messi au PSG ou ailleurs, Joan Laporta aurait programmé sa contre-attaque concernant la prolongation de contrat de Lionel Messi.

Un contrat d’un an ?