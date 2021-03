Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une première entrevue au sommet pour Lionel Messi !

Publié le 10 mars 2021 à 9h00 par Th.B.

Alors que Lionel Messi vivrait ses dernières semaines en tant que joueur du FC Barcelone si sa situation contractuelle restait inchangée, Joan Laporta ne l’entendrait pas de cette oreille et serait déjà passé à l’action.

Le FC Barcelone, sous l’impulsion de Joan Laporta fraîchement élu président du club culé pour la deuxième fois, ne compte pas témoigner du départ de Lionel Messi en fin de saison. D’ailleurs, dans la foulée de sa victoire aux présidentielles, Laporta a fait passer le message suivant en conférence de presse. « Le meilleur joueur du monde aime le Barca et j'espère que c'est un signe qu'il restera à Barcelone, ce que nous voulons tous ». Depuis, les informations fusent concernant l’avenir de Messi, dont le contrat expirera le 30 juin prochain. Et Joan Laporta aurait bougé ses premiers pions dans ce dossier bien avant dimanche et son élection au poste de président.

Un rendez-vous avec… le père de Messi !