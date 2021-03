Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça mise sur deux atouts pour la prolongation de Messi…

Publié le 9 mars 2021 à 22h00 par A.C.

Le probable futur vice-président du Barça, Rafael Yuste, s’est exprimé sur le dossier Messi. Décryptage.

Interrogé par la Cadena Ser , Rafael Yuste, pressenti pour être le futur vice-président du Barça après l’élection de Joan Laporta à la présidence, s’est exprimé sur le sujet de la prolongation de Lionel Messi : « Je suis convaincu que Messi continuera. Leo a beaucoup de mémoire, c'est une personne intelligente et émotive et il sait qu'en tant que président, Laporta ne l'a pas laissé tomber. Avec une dose d'amour, je suis sûr que Leo et Joan parviendront à rendre une prolongation possible ».

La stratégie du Barça pour Messi axée sur deux points précis

Cette sortie médiatique confirme qu’au sein du club catalan, et principalement dans l’équipe Laporta, on mise tout sur deux éléments pour convaincre Messi : l’affection que porte l’Argentin au club blaugrana et la relation de confiance qui le lie à Laporta depuis le premier passage de ce dernier à la présidence. Reste à savoir si cela sera suffisant pour inciter Messi à faire les efforts financiers XXL nécessaires à sa prolongation…