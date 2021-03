Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino reçoit un incroyable conseil pour Messi !

Publié le 10 mars 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que Lionel Messi est régulièrement annoncé dans le viseur du PSG, Rivaldo conseille à Mauricio Pochettino de ne pas s'obstiner dans ce dossier.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé son bail au FC Barcelone et son nom revient avec insistance du côté du PSG. Nouveau président du Barça, Joan Laporta fera tout pour convaincre La Pulga de prolonger son contrat, mais la tentation d'un départ pourrait être plus forte, et Leonardo a récemment reconnu l'intérêt du PSG pour Lionel Messi. Interrogé à ce sujet, Rivaldo estime toutefois que les Parisiens n'ont pas besoin d'attirer la star argentine.

«Le PSG n'a selon moi besoin d'aucun renfort»