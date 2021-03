Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta aurait pris une décision fracassante pour cette pépite !

Publié le 10 mars 2021 à 7h30 par A.D.

Alors qu'il vient d'être nommé président du FC Barcelone, Joan Laporta aurait pris une grande décision en ce qui concerne Alex Collado. En effet, la pépite de 21 ans devrait être prolongée de deux saisons et intégrer l'effectif de Ronald Koeman pour la saison prochaine.

Ce dimanche, le FC Barcelone a élu son nouveau président. Pour prendre la succession de Carles Tusquets, en intérim pour remplacer Josep Bartomeu, Joan Laporta a été désigné. A peine arrivé, Joan Laporta ne compterait pas chômer et serait sur tous les fronts pour relancer le club catalan. Alors qu'il est fortement impacté par la crise liée au coronavirus, le Barça devrait se montrer discret lors de la prochaine fenêtre de transferts. Ainsi, l'écurie blaugrana pourrait compter sur certains joueurs de son équipe B pour renforcer l'effectif de Ronald Koeman.

Alex Collado prolongé deux saisons ?