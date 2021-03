Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Agüero, Garcia... Laporta a pris une grande décision !

Publié le 9 mars 2021 à 22h30 par A.D.

En grande difficulté sur le plan financier, le FC Barcelone aurait décidé de se contenter de deux arrivées l'été prochain : Sergio Agüero et Eric Garcia. Pour renforcer davantage son effectif, le Barça serait contraint de trouver un moyen pour investir.

Ce dimanche, Joan Laporta a remporté les élections présidentielles du FC Barcelone. Alors qu'il prend la succession de Carles Tusquets, nommé par intérim pour remplacer Josep Bartomeu, le nouveau président du Barça aurait déjà la tête rivée vers cet été et le prochain mercato. Conscient des grandes difficultés financières de l'écurie blaugrana, Joan Laporta aurait décidé de se concentrer sur deux pistes à 0€ cet été : Sergio Agüero et Eric Garcia.

Le recrutement du Barça réduit aux arrivées d'Agüero et Garcia ?

Selon les informations de Francesc Aguilar, divulguées sur son compte Twitter , la grande priorité du FC Barcelone serait de de rééquilibrer ses comptes, et plus particulièrement d'alléger sa masse salariale. Dans cette optique, offrir de nouveaux joueurs à Ronald Koeman passerait au second plan pour Joan Laporta. Même si le nouveau président du Barça compterait tout de même recruter deux joueurs au minimum. Comme l'a indiqué le journaliste de Mundo Deportivo , le marché du FC Barcelone serait réduit aux arrivées de Sergio Agüero et d'Eric Garcia, tous deux en fin de contrat avec Manchester City le 30 juin. Et pour étoffer davantage l'effectif de Ronald Koeman, Joan Laporta aurait la nécessité de trouver un moyen investir et débloquer des fonds.