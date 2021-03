Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Sergio Agüero aurait arrêté son choix pour son avenir !

Publié le 10 mars 2021 à 12h00 par Th.B.

Courtisé par le FC Barcelone ainsi que par le PSG, Sergio Agüero n’est pas encore parti de Manchester City. Et l’Argentin n’y compterait d’ailleurs pas.

Élu président du FC Barcelone dimanche soir, Joan Laporta ne perdrait pas de temps et se pencherait déjà sur plusieurs dossiers chauds. À savoir les prolongations de contrat de Lionel Messi et d’Ousmane Dembélé, mais également sur le mercato estival. Étant confiant des capacités du Barça à générer des fonds via des contrats de sponsoring, marketing et Esports, Joan Laporta prévoirait d’être relativement actif sur le marché des transferts. Bien que l’option David Alaba semble prendre de l’ampleur ces derniers temps du côté du Barça , la priorité est claire et résiderait dans le recrutement d’un attaquant. La piste menant à Sergio Agüero serait d’ailleurs très appréciée de Laporta. Le Barça pourrait donc faire de l’ombre au PSG, l’entraîneur Mauricio Pochettino ayant également des vues sur le buteur de Manchester City.

Agüero aurait choisi son prochain club : Manchester City