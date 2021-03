Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce témoignage lourd de sens sur l’arrivée de Pochettino !

Publié le 10 mars 2021 à 11h10 par H.G.

Arrivé au PSG début janvier, Mauricio Pochettino aurait eu un impact très positif dans le vestiaire parisien à en croire Luis Ferrer, ancien membre de l’organigramme du club de la capitale.

Arrivé en lieu et place de Thomas Tuchel début janvier, Mauricio Pochettino réalise de bons débuts au PSG. S’il lui est encore difficile d’imposer sa patte dans le jeu du club de la capitale en raison de l’enchainement des matchs et du nombre conséquent de blessés dans cette saison 2020/2021 particulière, l’entraîneur argentin parvient malgré tout à obtenir des résultats. Son équipe a même réussi à faire forte impression face au FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions il y a trois semaines en s’imposant 4-1 au Camp Nou. Et tandis que la confrontation retour est prévue ce mercredi au Parc des Princes entre le PSG et les Barcelonais, Luis Ferrer estime que Mauricio Pochettino a su s’adapter à merveille dans la capitale française.

« Pochettino a transmis du calme, il a rassuré »