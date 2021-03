Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'est fixé un cap pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 10 mars 2021 à 9h15 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat au PSG le 30 juin 2022, le club de la capitale n’aurait pas la moindre intention de prendre le risque de le voir s’en aller librement à cette date.

Si le dossier Neymar serait proche de son dénouement avec un renouvellement de son contrat pour quatre saisons supplémentaires, le feuilleton Kylian Mbappé continue de patiner. Et pour cause, l’international français réclame encore du temps avant de prendre une décision quant à son avenir au PSG, à moins d’un an et demi du terme de son bail. Plus encore, à en croire les informations dévoilées par la Cadena SER ce mercredi, l’attaquant tricolore de 22 ans n’aurait pas la moindre intention de prolonger son contrat à Paris, chose qui l’aurait conduit à ne pas prendre en considération trois offres émises par la direction parisienne. Bref, tout indique que la tâche de Leonardo avec Kylian Mbappé est des plus complexes, chose qui pousse le PSG a devoir envisager tous les scénarios.

Personne n’imaginerait Kylian Mbappé évoluer au PSG la saison prochaine s’il n’a pas prolongé