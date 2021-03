Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Cette grande annonce sur l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 10 mars 2021 à 8h30 par Th.B.

Ayant à nouveau échoué en Ligue des champions avec la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait être amené à aller voir ailleurs cet été, à un an de l’expiration de son contrat. D’ailleurs, le directeur sportif de la Vieille Dame a fait savoir que sa prolongation n’était pas un dossier prioritaire.

Et si Cristiano Ronaldo faisait ses adieux à la Juventus ? Arrivé à l’été 2018 en provenance du Real Madrid après avoir raflé trois titres de C1 de suite, celui que l’on surnomme CR7 n’est pas parvenu à offrir ne serait-ce qu’une Ligue des champions à la Vieille Dame , raison principale de sa venue. Pire, le quintuple Ballon d’or n’a jamais atteint le dernier carré sous les couleurs bianconeri, échouant au stade des quarts de finale en 2019 face à l’Ajax Amsterdam, et deux fois en 1/8èmes de finale face à l’OL et à Porto la saison passée et lors de cet exercice. De quoi relancer à nouveau son avenir alors qu’en Italie, le Corriere dello Sport déclare ce mercredi que la Juventus a carrément été trahie par Cristiano Ronaldo mardi soir lors de la réception de Porto (3-2). Déjà annoncé sur le départ après l’élimination face à l’OL en août dernier, Cristiano Ronaldo devrait à nouveau faire parler de lui sur le marché.

« La prolongation de Cristiano n’est pas un problème immédiat et à l’ordre du jour »