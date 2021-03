Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La priorité estivale de Laporta est connue

Publié le 10 mars 2021 à 6h30 par Th.B.

Nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta serait déjà très actif sur le marché afin de préparer le mercato du FC Barcelone. Sa grande priorité serait de recruter un buteur.

Tout juste élu président du FC Barcelone, Joan Laporta saurait déjà quelle direction adopter pour son premier mercato estival depuis son retour à la tête du Barça . David Alaba, Erling Braut Haaland… Les noms se succèdent et d’après la presse espagnole, Laporta aimerait particulièrement ces deux options. Et alors que les pourparlers entre Joan Laporta et le clan Alaba auraient déjà eu lieu la semaine dernière, le défenseur du Bayern Munich ne serait pas une priorité absolue.

Un buteur souhaité, l’option Agüero appréciée