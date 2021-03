Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Juventus, PSG… Cristiano Ronaldo pourrait prendre une décision fracassante !

Publié le 6 mars 2021 à 21h00 par B.C.

Alors que la Juventus est en difficulté cette saison, Cristiano Ronaldo pourrait être amené à reconsidérer son avenir à Turin si le club ne parvenait pas à se relancer.

Recruté par la Juventus à l’été 2018, Cristiano Ronaldo se montre toujours aussi impressionnant sur les terrains, avec 92 réalisations en 119 apparitions sous le maillot turinois. Du haut de ses 36 ans, l’ancienne star du Real Madrid semble encore disposer de quelques belles années devant lui, mais reste à voir désormais où son avenir se situe. Ce vendredi, Sport Mediaset a lâché une bombe en annonçant que la Juve songeait au départ de son quintuple Ballon d’Or afin d’alléger sa masse salariale, la crise du Covid-10 ayant plombé les comptes du club. Pour rebondir, le PSG est cité parmi les pistes privilégiées par le média italien, tout comme la MLS. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait voir d’un bon oeil un départ.

Cristiano Ronaldo prêt à partir dès cet été ?