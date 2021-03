Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma aurait pris une énorme décision pour son avenir !

Publié le 10 mars 2021 à 13h15 par A.M.

Bien qu'il n'ait toujours pas prolongé son contrat à l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma souhaiterait toutefois poursuivre l'aventure avec son club formateur.

La situation de Gianluigi Donnarumma ne laisse personne insensible sur le marché. Il faut dire que le portier de 22 ans voit son contrat arriver à échéance en juin prochain et il n'a toujours pas prolongé son bail. Par conséquent, plusieurs clubs ont flairé la bonne affaire en envisageant la possibilité d'attirer libre un gardien de but déjà expérimenté, malgré son jeune âge, et qui peut incarner un projet pour de nombreuses années. C'est le cas du PSG, de Chelsea, de la Juventus ou encore de Manchester United.

Donnarumma veut rester à l'AC Milan