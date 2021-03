Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est sur le point d’être fixé pour Sergio Ramos !

Publié le 10 mars 2021 à 12h45 par H.G.

Alors que son avenir au Real Madrid est plus flou que jamais, Sergio Ramos devrait très prochainement prendre la parole afin d’éclaircir les choses.

Arrivant au terme de son contrat le 30 juin prochain au Real Madrid, Sergio Ramos se dirige droit vers un départ libre du club de la capitale espagnole à cette date. Dans ce contexte, le PSG se verrait bien l’attirer pour renforcer sa défense centrale, et ce tandis que des négociations se tiendraient toujours en coulisses entre les Merengue et l’Espagnol dans l’optique d’une prolongation. Problème, celles-ci n’avanceraient absolument pas, les deux parties ne parvenant pas à se mettre d’accord sur le plan salarial. Ainsi, Sergio Ramos voit son futur faire l’objet de nombreuses spéculations depuis plusieurs semaines, et c’est ce qui devrait le pousser à sortir du silence au cours des prochaines heures.

Sergio Ramos va sortir du silence ce jeudi !