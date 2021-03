Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Sergio Ramos entre dans sa dernière ligne droite !

Publié le 9 mars 2021 à 21h00 par La rédaction

Plus la fin de saison approche, plus Sergio Ramos semble s’éloigner du Real Madrid. En fin de contrat avec les Merengue, l’international espagnol n’a en effet toujours pas prolongé.

L’histoire entre Sergio Ramos et le Real Madrid pourrait toucher à sa fin. Le contrat du joueur arrive à expiration cet été, et pour l’heure aucun accord n’a été trouvé. Quelques clubs s’intéressent donc au dossier, comme le PSG ou encore Manchester City qui a récemment montré son intérêt. Mais Florentino Pérez ne lâche rien et serait toujours déterminé à prolonger son capitaine. Une rencontre devrait d’ailleurs être organisée très prochainement pour essayer de trouver un terrain d’entente entre les deux parties.

« L'idée est de se rencontrer avant Pâques pour voir si une solution est trouvée. »