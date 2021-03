Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : L'annonce retentissante du clan Cavani !

Publié le 9 mars 2021 à 20h08 par A.D.

Arrivé l'été dernier à Manchester United, Edinson Cavani ne s'y épanouirait pas du tout. Selon son père, Luis Cavani, El Matador veut faire son retour en Argentine et a déjà évoqué le sujet avec Juan Roman Riquelme, vice-président du Xeneize.