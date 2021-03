Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme punchline de Longoria sur l’arrivée de Sampaoli !

Publié le 9 mars 2021 à 17h15 par A.C.

Pablo Longoria a accueilli ce mardi Jorge Sampaoli comme nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille.

Tout va très vite pour Jorge Sampaoli. Testé négatif au Covid-19 ce lundi, l’Argentin a vu son isolement être raccourci et a donc pu diriger son premier entrainement à l’Olympique de Marseille. Ce mardi il a ainsi été officiellement présenté à la presse, à la veille de son premier match avec l'OM qui se tiendra mercredi, face au Stade Rennais. « Je remercie le président. J'espère être à la hauteur, on va vite travailler pour changer la dynamique actuelle qui n'est pas idéale pour les supporters » a expliqué un Sampaoli vraisemblablement très motivé. « Je connais depuis longtemps le club, j'ai choisi pour la culture des gens, il y a identification populaire à ce que je vis. On a commencé à évaluer le groupe pour pouvoir prendre des décisions à court et long terme. La philosophie c'est de se projeter vers l'avant plutôt que vers notre camp ».

« Il m'a dit, je n'ai pas envie de revenir en Europe, j'ai envie d'entraîner l'Olympique de Marseille »