Mercato - Real Madrid : Varane aurait pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 10 mars 2021 à 10h00 par Th.B.

Arrivé en 2011 au Real Madrid, Raphaël Varane caresserait le désir de se lancer un nouveau challenge ailleurs et prévoirait ainsi de quitter le club merengue lors du prochain mercato.

Et si c’était l’été de tous les dangers pour le Real Madrid ? En plus de Sergio Ramos dont le contrat court jusqu’en juin prochain et pour qui aucun accord ne semble se dessiner pour une prolongation, le président Florentino Pérez pourrait voir Raphaël Varane également quitter le club merengue. En effet, un départ au PSG ou en Premier League du côté de Manchester United notamment est évoqué dans les médias. D’ailleurs The Daily Mail révélait la semaine dernière l’indemnité de transfert attendue par le Real Madrid pour Raphaël Varane, à savoir 70M€. Et la tendance se confirmerait.

Varane voudrait quitter le Real Madrid pour… la Premier League !