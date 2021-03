Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Alaba, Koundé… Ramos va dicter le mercato de Zidane !

Publié le 10 mars 2021 à 14h00 par Th.B.

Le Real Madrid serait suspendu aux lèvres de Sergio Ramos. Pour connaître sa réponse concernant sa prolongation de contrat ou non, mais aussi parce qu’il détiendrait la clé d’un dossier chaud du mercato estival.

Voici un feuilleton qui fait couler beaucoup d’encre de l’autre côté des Pyrénées. En effet, en fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos pourrait prendre la grande décision de quitter le Real Madrid afin de se lancer un dernier gros challenge européen, lui qui va souffler sa 35ème bougie le 39 mars prochain. Que ce soit le PSG ou encore Manchester United, le capitaine de la Casa Blanca semblerait avoir à disposition plusieurs options pour son avenir. Mais il pourrait bien finalement s’écrire au Real Madrid s’il décidait d’accepter l’offre de contrat dans laquelle un salaire moins important que celui qu’il perçoit est inclus. Et le temps presse selon la presse ibérique.

Pas d’accord, Ramos serait d’ailleurs la clé de gros dossiers du Real !