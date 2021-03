Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid ne lâche rien pour Kylian Mbappé !

Publié le 10 mars 2021 à 10h10 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé n’aurait pas la moindre intention de prolonger son contrat à en croire les dernières révélations de la presse espagnole, le Real Madrid surveillerait avec attention cette situation.

Kylian Mbappé serait-il en train de vivre sa dernière saison au PSG ? Cela n’est pas à écarter dans la mesure où son contrat prendra fin le 30 juin 2022. Et si Paris effectue son possible afin de le convaincre de prolonger son bail, le club de la capitale pourrait n’avoir d’autre choix que de le vendre cet été s’il n’a pas prolongé d’ici-là afin de ne pas s’exposer au risque d’un départ libre un an plus tard. Et justement, pour l’heure, Kylian Mbappé n’aurait pas la moindre intention de renouveler son contrat au PSG. C’est du moins ce qu’a affirmé la Cadena SER ce mercredi, la radio espagnole précisant que le Français aurait fait la sourde oreille à trois offres transmises par la direction parisienne.

Le Real Madrid sera au rendez-vous pour Kylian Mbappé !