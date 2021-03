Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi va faire une énorme annonce pour son avenir !

Publié le 10 mars 2021 à 8h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n'a toujours pas tranché pour son avenir. Mais avec la nomination de Joan Laporta, les choses devraient s'accélérer.

L'avenir de Lionel Messi tient en haleine la planète football depuis plusieurs mois. Et pour cause, en août dernier, le sextuple Ballon d'Or avait envoyé un burofax à sa direction afin de réclamer l'activation d'une clause lui permettant de quitter le FC Barcelone libre à l'issue de chaque saison. Mais Josep Maria Bartomeu avait alors refusé, prétextant que la date butoir avait expiré pour cette saison. Bien décidé à ne pas entrer en conflit avec son club en l'assignant en justice, Lionel Messi a alors été contraint de rester, sans toutefois prolonger son bail qui s'achève le 30 juin prochain. Un contrat qu'il n'a toujours pas prolongé ce qui l'autorise à discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Une situation qui n'a pas échappé au PSG et à Manchester City.

Messi devrait donner sa réponse en mars