Mercato - PSG : Messi certain de prolonger au Barça ? Analyse

Publié le 9 mars 2021 à 23h10 par A.C.

En Espagne, certains médias affirment qu’avec l’élection de Laporta, la prolongation de Messi à Barcelone était actée à 100%. Que faut-il en penser ?

Sur le plateau de l’émission El Chiringuito , le journaliste Jota Jordi a affirmé qu’avec l’élection de Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone, il existait désormais 100% de chances que Lionel Messi prolonge avec le FC Barcelone. Que faut-il en penser ?

Des certitudes mais aussi de grosses zones d’incertitude

Un fait apparaît en effet certain : avec l’élection de Joan Laporta, le FC Barcelone maximise ses chances de convaincre Messi de prolonger, tant la relation entre les deux hommes, Laporta ayant déjà été président du club catalan lors de la grande période de Messi, est excellente. Laporta n’a pas hésité d’ailleurs à le mettre en avant. Cependant, est-ce suffisant pour convaincre Messi de prolonger ? La réalité financière apparaît toute autre. Messi n’a jamais caché qu’il souhaitait des garanties sur un projet de top niveau pour prolonger. Or compte tenu des grandes difficultés financières du Barça, il sera très difficile de concilier la prolongation de Messi et une campagne de recrutement XXL… De quoi relativiser la certitude d’une prolongation de Messi.