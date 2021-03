Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mino Raiola veut faire un énorme cadeau à Zinedine Zidane !

Publié le 10 mars 2021 à 9h30 par A.M.

Omniprésent sur le marché, Mino Raiola est l'un des agents les plus influents en Europe. Paradoxalement, aucun de ses joueurs n'évoluent au Real Madrid. Une incohérence qu'il souhaite rapidement régler.

Agent très influent, Mino Raiola n'est plus à présenter. Toujours très actif sur le mercato, l'agent italo-néerlandais gère les intérêts de plusieurs grands joueurs à l'image de Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), Marco Verratti (PSG), Paul Pogba (Manchester United), Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) ou encore Romelu Lukaku (Inter Milan). Autrement dit, Mino Raiola est implanté dans de nombreux grands clubs européens, mais pas au Real Madrid. Un souci qu'il souhaiterait absolument régler.

Raiola veut placer un joueur au Real Madrid