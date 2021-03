Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut y croire pour ce coup à 0€ !

Publié le 10 mars 2021 à 23h15 par T.M.

Parmi les joueurs en fin de contrat ciblés par Leonardo, on retrouverait notamment Georginio Wijnaldum. Et pour le joueur de Liverpool, il y aurait des raisons d’y croire.

Pour renforcer le PSG, Leonardo semble adopter une nouvelle politique : se tourner vers des joueurs en fin de contrat afin de se renforcer à moindre coût. Et de gros coups pourraient bien se faire dans la capitale. En effet, plusieurs noms auraient été cochés par Leonardo à l’instar de Lionel Messi, Sergio Ramos, Memphis Depay, mais aussi Georginio Wijnaldum. Aujourd’hui à Liverpool, le milieu de terrain néerlandais sera bientôt libre et pourrait donc continuer sa carrière du côté du PSG. Un scénario qui pourrait bel et bien se réaliser.

Un départ se rapproche ?