Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message fort de cette star de Serie A !

10 mars 2021

Lorenzo Pellegrini, sous contrat avec l’AS Roma jusqu'en juin 2022, s’est exprimé au sujet de son avenir.

Considéré comme l’un des plus grands talents du football italien, Lorenzo Pellegrini plait énormément, en Serie A comme à l’étranger. Déjà en juin 2020 nous vous parlions sur le10sport.com de l’intérêt de Leonardo. Mais le Paris Saint-Germain n’est pas seul sur le coup, puisque Pellegrini serait également suivi par la Juventus et plusieurs clubs de Premier League. Son club de l’AS Roma souhaite faire son possible pour le prolonger selon Il Corriere dello Sort , mais Pellegrini souhaite un projet solide... ce que le club romain ne semble pas vraiment prêt à lui offrir pour le moment.

« Je pense que le projet de la Roma est ambitieux et je suis heureux de pouvoir en faire partie »