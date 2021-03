Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour Jules Koundé !

Publié le 11 mars 2021 à 1h15 par T.M.

Pensant notamment à Jules Koundé pour renforcer la défense centrale du PSG, Leonardo devrait mettre le prix pour convaincre le FC Séville.

L’été dernier, le PSG a perdu Thiago Silva et le Brésilien n’a pas été remplacé. C’est finalement lors du prochain mercato estival qu’un nouveau défenseur central devrait débarquer dans la capitale et renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. La question est de savoir qui. Et pour cela, Leonardo étudierait différentes options à l’instar de Sergio Ramos, David Alaba, mais aussi Jules Koundé. Au FC Séville, le Français ne cesse d’impressionner et ses performances ne passent pas inaperçues auprès des grands clubs européens. Mais Koundé ne sera toutefois pas bradé.

Une opération à 80M€ !