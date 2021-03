Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le Barça aurait pris une grande décision pour Haaland !

Publié le 10 mars 2021 à 19h00 par Th.B.

Au coude à coude avec le FC Barcelone notamment pour le transfert d’Erling Braut Haaland, le Real Madrid verrait le Barça ne pas être en mesure de mener à bien une telle opération à en croire ESPN.

Le FC Barcelone se retrouve face à un été de tous les dangers. En effet, Lionel Messi serait susceptible de quitter le club culé, son contrat expirant le 30 juin prochain. Hormis la potentielle perte de son capitaine, pour qui Joan Laporta ferait des pieds et des mains pour qu’il signe une prolongation, certains recrutements semblent primordiaux pour que le FC Barcelone parvienne à redevenir compétitif au plus haut niveau. Pour ce faire, des renforts au poste de défenseur central sont attendus, à savoir Eric Garcia et David Alaba notamment. Mais le transfert d’un attaquant de pointe serait la priorité du nouveau président du FC Barcelone. Annoncé du côté du Barça , Erling Braut Haaland ne pourrait cependant pas débarquer en Catalogne. De quoi faire les affaires du Real Madrid, également sur les rangs.

Le Barça, trop court financièrement pour le transfert d’Haaland