Mercato - PSG : Un élément décisif se confirme dans le dossier Messi

Publié le 11 mars 2021 à 1h45 par La rédaction

Le quotidien l’Equipe apporte de nouvelles révélations dans le dossier Messi, qui permettent de confirmer un fait précis. Analyse.

Ces dernières heures, le quotidien l’Equipe a apporté de nouvelles révélations au sujet de Lionel Messi, dont on sait qu’il n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone et qu’il figure dans le collimateur du Paris Saint-Germain. Selon le média français, le PSG aurait encore toutes ses chances pour convaincre Lionel Messi, même si l’élection de Joan Laporta à la présidence constitue un élément favorable pour le Barça et rééquilibre un peu la balance.

L’élection de Laporta n’est pas décisive