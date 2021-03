Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La réponse tombe pour cette dernière piste de Zidane !

Publié le 10 mars 2021 à 23h30 par A.D.

Selon la presse italienne, Zinedine Zidane songerait à recruter Franck Kessié l'été prochain s'il ne parvient pas à s'offrir Eduardo Camavinga. Mais la réalité serait bien différente.

Pour étoffer son effectif en vue de la saison prochaine, Zinedine Zidane voudrait absolument recruter Eduardo Camavinga au milieu de terrain. Alors que cette opération pourrait être très compliquée à boucler, le coach du Real Madrid aurait déjà identifié un plan B au cas où. D'après les dernières indiscrétions de La Repubblica , Zinedine Zidane penserait à recruter Franck Kessié, engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec le Milan AC, si le dossier Camavinga venait à capoter. Mais à en croire Fabrizio Romano, cette information serait totalement fausse.

Un intérêt démenti