Mercato - Real Madrid : Zidane a tranché pour l'avenir de Gareth Bale !

Publié le 10 mars 2021 à 21h00 par A.D.

Indésirable de Zinedine Zidane, Gareth Bale est prêté, sans option d'achat, jusqu'à la fin de la saison à Tottenham. Alors qu'il ne voudrait pas du tout retrouver l'international gallois après le 30 juin, le coach du Real Madrid espérerait voir José Mourinho faire le nécessaire pour le conserver, que ce soit pour un nouveau prêt ou un transfert.

Alors qu'il n'évolue plus à son tout meilleur niveau depuis de longs mois, Gareth Bale a été sacrifié par Zinedine Zidane l'été dernier. Devenu indésirable au Real Madrid, l'international gallois a fait son retour à Tottenham sous la forme d'un prêt, sans option d'achat. Sous contrat jusqu'au 30 juin avec les Spurs , Gareth Bale devrait faire son retour à la Maison-Blanche à l'issue de la saison, à moins que José Mourinho ne tente de le conserver davantage. Un scénario qui ferait le plus grand bonheur de Zinedine Zidane, le coach du Real Madrid.

Le Real ne compte pas sur Bale