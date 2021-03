Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un incroyable retournement de situation pour Gareth Bale ?

Publié le 10 mars 2021 à 5h15 par T.M.

Aujourd’hui à Tottenham, Gareth Bale ne semble plus avoir d’avenir au Real Madrid. A moins que…

Alors que le Real Madrid n’avait pas regardé à la dépense pour recruter Gareth Bale, lâchant près de 100M€, l’aventure a tourné au fiasco ces derniers mois. En effet, les polémiques se sont multipliées autour du Gallois, qui n’entrait clairement plus dans les plans de Zinedine Zidane. Plus en odeur de sainteté chez les Merengue, Bale a dû s’exiler, étant prêté cette saison à Tottenham. Mais alors que la fin de saison approche, la question se pose sur son avenir. Gareth Bale va-t-il rester à Tottenham ? Sera-t-il transféré dans un autre club ? Et s’il avait finalement une nouvelle chance au Real Madrid ?

Un possible retour à Madrid