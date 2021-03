Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une ancienne piste du PSG pour oublier Camavinga ?

Publié le 9 mars 2021 à 21h30 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec le Milan AC, Franck Kessié aurait alarmé le Real Madrid. En quête d'un nouveau milieu de terrain, Zinedine Zidane voudrait profité de la situation contractuelle de l'Ivoirien pour le récupérer cet été.

Très discret lors des dernières fenêtres de transferts, Zinedine Zidane voudrait se rattraper lors du prochain mercato estival. Alors qu'il souhaiterait renforcer son milieu de terrain, le coach du Real Madrid serait déterminé à s'offrir les services d'Eduardo Camavinga. Conscient que ce dossier est difficile à boucler, Zinedine Zidane regarderait ailleurs au cas où, et il aurait déjà identifié un tout nouveau profil en ce sens : Franck Kessié.

Franck Kessié dans le viseur de Zinedine Zidane ?