Mercato - PSG : Messi, Cristiano Ronaldo... Leonardo prépare l’après-Mbappé !

Publié le 9 mars 2021 à 20h30 par A.C.

Leonardo semble avoir de très gros projets en cas de départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé commence à faire grincer des dents au Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en 2022, le prodige français est à un tournant de sa carrière. Il pourrait en effet décider de s’inscrire dans la durée au PSG, tout comme son coéquipier Neymar, pour qui une prolongation semble quasiment acquise. Mais Mbappé pourrait également décider de quitter le PSG, qu’il a rejoint en 2017, pour entamer un tout nouveau chapitre dans sa progression. Il ne manque d’ailleurs pas de courtisans, avec notamment le Real Madrid et Liverpool. Pour le moment, il n’a toutefois communiqué aucune décision claire, ce qui ne manque pas d’agacer Leonardo. « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision » avait confié tout récemment le directeur sportif du PSG, au micro de France Bleu . D’après les informations de L’Équipe une réponse ne devrait pas arriver pour tout de suite, puisque Mbappé aimerait attendre la fin de la saison.

Le vent commence à tourner pour Messi

Il est donc compréhensible que Leonardo commence à se préparer à un éventuel départ de Kylian Mbappé, puisqu’il pourrait être vendu sans prolongation. Et le directeur sportif du Paris Saint-Germain rêve en grand ! Voilà plusieurs mois déjà qu’un intérêt prononcé du PSG pour Lionel Messi est évoqué. Il ne reste en effet que quelques mois de contrat à l’Argentin, qui pourrait quitter le FC Barcelone. Mais un homme pourrait tout changer. Si l’on en croit Sport et Mundo Deportivo , Joan Laporta est l’homme qui peut convaincre Messi de rester à Barcelone, snobant les sirènes du PSG. D'ailleurs, alors que de plus en plus d’observateurs semblaient s’être résignés à un départ de Messi, l’arrivée du nouveau président du Barça semble avoir inversé la tendance.

Pourquoi pas Cristiano Ronaldo ?