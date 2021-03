Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik déjà sur le départ ? La réponse de Longoria !

Publié le 9 mars 2021 à 17h10 par A.C.

Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, s’est exprimé au sujet de l’avenir d’Arkadiusz Milik.

L’impact d’Arkadiusz Milik sur l’Olympique de Marseille n’a pas été fantastique pour le moment. L’attaquant a en effet été blessé et n’a joué que cinq matchs avec son nouveau club. Il a toutefois montré des belles choses quand il a pu jouer, avec notamment trois buts, dont deux en Ligue 1. Mais les prestations de Milik ne semblent pas être la préoccupation actuelle. Plusieurs sources en Italie assurent en effet que le Polonais pourrait claquer la porte de l’OM dès juin prochain, seulement quelques mois après son arrivée. Certains parlent d’une clause de départ à 12M€, d’autres d’un bon de sortie accordé par les dirigeants de l’OM, en cas d’intérêt d’un club de Serie A.

« Notre intention est de garder Milik dans le futur de ce club »