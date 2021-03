Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Icardi, PSG... Cette nouvelle sortie ahurissante sur Milik !

Publié le 7 mars 2021 à 3h15 par A.M.

Interrogé sur le recrutement d'Arkadiusz Milik, Fabrizio Ravanelli assure que le Polonais est le meilleur attaquant de Ligue 1.

Cet hiver, l'Olympique de Marseille a obtenu le prêt avec option d'achat d'Arkadiusz Milik, qui n'avait pas joué de la saison avec Naples à cause de sa situation contractuelle. Depuis son arrivée, l'attaquant polonais a inscrit deux buts, mais a aussi été handicapé par une blessure. Malgré tout, Fabrizio Ravanelli est persuadé avec Arkadiusz Milik, l'OM tient le meilleur attaquant de Ligue 1.

«Milik est le meilleur en France quand il est à 100%»