Mercato - OM : Simeone prêt à tout chambouler pour Thauvin ?

Publié le 6 mars 2021 à 16h45 par A.C.

Florian Thauvin, en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, peut compter sur un nouveau courtisan de tout premier rang.

Ou jouera Florian Thauvin la saison prochaine ? Ce qui semble de plus en plus certain, c’est que ce ne sera pas à l’Olympique de Marseille ! Une prolongation semblait déjà s’éloigner au fil des semaines, mais Jacques-Henri Eyraud a finalement vendu la mèche. Thauvin quitter l’OM, tout comme Jordan Amavi. « Les départs à venir de Thauvin et Amavi ? C’est le monde du foot aujourd’hui et chaque cas est différent. Je respecte ça » a expliqué l’ancien président de l’OM, lors d’un long entretien accordé à So Foot . « Flo, il a marqué l’histoire de l’OM. Il est un grand joueur et chacun doit respecter sa décision ». Plusieurs clubs semblent déjà s’être positionnés pour Thauvin, qui peut négocier avec celui de son choix depuis le 1er janvier dernier.

L’Atlético de Madrid en embuscade pour Thauvin